Разработчик заданий для олимпиады по географии передал сведения двум учителям - МВД

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МВД завершена проверка по факту нарушений при проведении олимпиады по географии, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Весной этого года в интернете появилась новость о том, что некоторые из участников республиканской олимпиады по географии заранее знали задания и ответы к ним. Такими сведениями их обеспечили учителя во время подготовки. После обнародования данной информации Министерство образования обратилось в правоохранительные органы, чтобы была дана правовая оценка действиям наставников.

По поручению Генпрокураторы на протяжении более трех месяцев сотрудники главного управления по борьбе с экономическими преступлениями совместно с подчиненными подразделениями в Минске и Гродно проводили проверку. Были опрошены представители Министерства образования, преподаватели вузов, учителя и ученики. "Установлено, что один из разработчиков заданий проводил консультацию для учителей по подготовке к олимпиаде. После этого он встретился с двумя учителями, один их которых был его другом. Во время разговора разработчик, несмотря на данную им расписку о неразглашении сведений, озвучил некоторые темы и направления, по которым готовил свой блок заданий, и они теоретически могли войти в олимпиаду. Впоследствии один из учителей записал услышанное в тетрадь и передал ученику, а тот поделился с товарищами", - рассказала старший оперуполномоченный по особым делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Вместе тем, по ее словам, коррупционной составляющей в действиях преподавателей и учителей не выявлено. Отсутствуют и признаки преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 375 УК (умышленное разглашение служебной тайны). Потому что запрет на предоставление консультации с обсуждением возможных тематик олимпиадных заданий действующими нормативными правовыми актами Минобразования не регламентирован, а сведения о подготовленных блоках вопросов (неполного их перечня) не относятся к коммерческой или служебной тайне. Ко всем причастным к данному факту применены меры дисциплинарного воздействия - кто-то уволен, кто-то депремирован. Результаты же республиканской олимпиады по географии полностью аннулированы.

Кроме этого, в ближайшее время ГУБЭП МВД направит в Министерство образования информационное письмо о выявленных в ходе проверки причинах и условиях, способствовавших утечке информации при подготовке олимпиады, чтобы впредь исключить совершение подобных нарушений.-0-