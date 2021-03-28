Разрисовали заборы и павильон - жители Бреста обвиняются в хулиганстве

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский межрайонный отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей областного центра, которые обвиняются в хулиганстве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка.

По данным следствия, в октябре 2020 года в городе краской были нанесены циничные надписи на ограждение одного из предприятий и стены торгового павильона, в котором швы роллета заполнили монтажной пеной.

Выяснилось, что к противоправным действиям причастна группа горожан, в числе которых 32-летняя женщина и 33-летний мужчина. Установлено, что обвиняемая принимала участие в трех преступлениях, а ее сообщник - в эпизоде с павильоном. При этом они для преступлений объединились в группу с другими людьми, координировали и распределяли роли в созданном Telegram-чате. Уголовное дело в отношении других фигурантов выделено в отдельное производство.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.339 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Мужчина заключен под стражу, женщина под домашним арестом. Она полностью возместила причиненный имущественный вред.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

"В очередной раз просим жителей Бреста и области не поддаваться на призывы к противоправным действиям. Все лица, совершившие преступления, будут установлены и привлечены к ответственности", - отметил Дмитрий Иванюк.-0-