27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрыв отопительного котла произошел в Логойском районе, сообщила БЕЛТА начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС Диана Железняк.
Сообщение о разрыве отопительного котла в деревне Малые Нестановичи поступило сегодня в 14.34. "По прибытии к месту вызова спасатели установили, что произошел разрыв отопительного котла без последующего горения в здании котельной, которая отапливает 16-квартирный дом и 6-квартирное общежитие. В результате повреждена стена котельной, уничтожен один отопительный котел, второй - поврежден", - рассказала Диана Железняк.
Пострадавших нет. Причина разрыва устанавливаетсяю. Теплоснабжение потребителей будет обеспечено с помощью мобильной котельной.-0-