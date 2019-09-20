Разыскиваемая за мошенничество белоруска задержана в Москве

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Москве во время мероприятия "Розыск" задержана белоруска, инсценировавшая безвестное исчезновение. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

"В январе этого года в Московское РУВД Минска обратилась женщина и сообщила, что пропала ее 44-летняя подруга, сотрудница агентства недвижимости. На телефонные звонки она не отвечала, родственники тоже ничего не знали о ее местонахождении. В итоге женщину объявили в розыск как пропавшую без вести, - говорится в сообщении. - Когда сотрудники милиции стали разбираться в обстоятельствах происшествия, выяснилось, что пропавшая задолжала нескольким людям крупные суммы денег. В их числе была и подруга, заявившая об исчезновении. Профессионально занимаясь сделками с недвижимостью, первые $50 тыс. женщина одолжила еще в 2017 году. Деньги брала под предлогом строительства квартиры, отплаты ремонтных работ".

В апреле этого года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст.209), ее объявили в розыск уже в качестве обвиняемой.

Все это время белоруска скрывалась в России, меняя города и адреса проживания. Белорусские правоохранители провели не одну оперативную комбинацию, чтобы установить точное местонахождение разыскиваемой в Москве. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для ее экстрадиции на родину.-0-