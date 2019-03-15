Разыскиваемого Интерполом россиянина задержали в пункте пропуска "Новая Гута"

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваемый по линии Интерпола гражданин России задержан в пункте пропуска "Новая Гута" на белорусско-украинской границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Мужчина пытался пересечь границу 14 марта. "В пункте пропуска "Новая Гута" при оформлении на выезд из Беларуси гомельские пограничники задержали 44-летнего гражданина России. Во время прохождения паспортного контроля выяснилось, что мужчина находится в международном розыске по линии Интерпола", - рассказали в ведомстве.
В установленном порядке он был передан сотрудникам милиции.-0-
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