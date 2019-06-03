Разыскиваемую по линии Интерпола гражданку Молдовы экстрадировали в Беларусь

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из Румынии в Беларусь экстрадирована гражданка Молдовы. Женщина обвиняется в серии хищений из банкоматов на территории республики, сообщили БЕЛТА в МВД.

Экстрадицию из Румынии провели сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Беларуси и управления надзорно-исполнительной деятельности МВД. Фигурантка обвиняется в совершении хищений путем использования компьютерной техники и неправомерном завладении компьютерной информацией. За эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Вместе с группой кардеров из Молдовы женщина с февраля по март 2013 года промышляла в Орше, Гомеле и Минске. Злоумышленники устанавливали на банкоматах скрытые видеокамеры и скиммеры (накладки на картоприемники), а после копировали информацию с магнитных полос банковских карт и ПИН-коды к ним. Затем изготавливали поддельные карты и снимали с их помощью деньги. По сведениям оперативников фигурантка скрывалась на территории Евросоюза.

Как рассказал заместитель начальника НЦБ Интерпола в Беларуси Александр Тимошенко, женщина разыскивалась по линии Интерпола с марта 2015 года. В начале января этого года при пересечении границы ее задержали румынские пограничники.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет Беларуси направили в Румынию запрос о выдаче обвиняемой в совершении преступлений. В мае румынская сторона удовлетворила просьбу белорусских правоохранителей. До принятия решения гражданка Молдовы находилась под временным арестом.-0-