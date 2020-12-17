Разыскиваемый Интерполом гражданин Эстонии задержан в Витебской области

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области задержан эстонец, находившийся в международном розыске. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали 61-летнего гражданина Эстонии. Он находился в международном розыске за попытку убийства и незаконный оборот огнестрельного оружия. В Эстонии суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как сообщается в Telegram-канале, эстонец стрелял в своего земляка из ракетницы, а также дважды ранил еще одного человека. У задержанного тогда же обнаружили незарегистрированное оружие и около 1,4 тыс. боеприпасов. Он коллекционировал оружие и занимался его реставрацией.

На территории Беларуси мужчина скрывался в одном из санаториев Витебской области. Его задержали 15 декабря и поместили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос об экстрадиции.-0-