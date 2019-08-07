Разыскиваемый в Гродно мужчина подозревается в покушении на убийство сожительницы

7 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Вечером 6 августа в одной из деревень Гродненского района обнаружена 39-летняя женщина с травмами криминального характера. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Под подозрение попал 43-летний сожитель, его разыскивают, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Женщина госпитализирована. "В нанесении тяжелых травм обоснованно подозревается ее 43-летний сожитель Зиновчик Сергей Николаевич. Для установления его местонахождения проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий", - проинформировали в СК.

Предполагаемое орудие преступления - топор - изъято. Кроме того, в 10 м от дома следователи обнаружили свежевырытую яму в форме могилы.

Следователи просят граждан оказать помощь в поисках подозреваемого. Тех, кто располагает какой-либо информацией о том, где он находится, просят позвонить по телефонам (8-0152) 72-42-45, 72-40-40 или 102.

Как сообщалось, накануне, 6 августа, в розыск мужчину объявил и Гродненский РОВД. "Зиновчику Сергею Николаевичу на вид 40-45 лет, плотного телосложения, волос светлый с проседью, имеются лобные залысины. Он был одет в джемпер серого цвета с белой надписью фирмы FILA, с темно-синими рукавами, в джинсы темного цвета с потертостями, кроссовки черного цвета. На правой кисти имеется татуировка с изображением паутины", - приводят приметы подозреваемого в РОВД. Граждан, у которых есть информация о подозреваемом, просят сообщить ее по телефонам (8-0152) 79-77-54, 79-70-48 или 102.-0-

Фото СК