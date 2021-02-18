18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскиваются очевидцы ДТП с участием пешехода в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 13 февраля 35-летний мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигался по Партизанскому проспекту в Минске. Проезжая вблизи дома 34/1, он совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 28-летнему молодому человеку причинены множественные телесные повреждения, с которыми он госпитализирован", - рассказали в СК.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Беларуси.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по Минску по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.-0-