Разыскиваются очевидцы наездов на пешеходов в Минске

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, произошедших в прошлом году. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

По данным следствия, 18 октября около 17.30 79-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Megan, двигался по ул.Жилуновича. Проезжая вблизи дома №24, он совершил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть. Предварительно установлено, что граждане переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП одному из пострадавших, 22-летнему парню, причинены тяжкие телесные повреждения.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 31 октября 2020 года. Согласно материалам уголовного дела, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Megan, двигался вблизи дома №8 по Слуцкому шоссе и совершил наезд на 37-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадавшей причинены телесные повреждения, с которыми она была доставлена в учреждение здравоохранения и по настоящее время находится на амбулаторном лечении. Согласно результатам медицинского исследования, в крови пешехода обнаружен этиловый спирт в концентрации более 2,5 промилле.

В конце ноября прошлого года 22-летний молодой человек, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался задним ходом на парковке около дома №50 на ул.Прилукской и наехал на 69-летнюю женщину. Потерпевшей причинены телесные повреждения, которые относятся к категории тяжких.

Похожая ситуация произошла 10 декабря 2020 года. Вечером 42-летний водитель автомобиля AUDI А4 двигался по придомовой территории на ул.Мирошниченко и совершил наезд на 71-летнего мужчину. Пострадавший продолжает лечение до сих пор.

Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло вечером 19 декабря. 64-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, двигался по ул.Харьковской и наехал на 53-летнюю женщину, переходившую проезжую часть. Предварительно установлено, что потерпевшая пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

По вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 317 УК. Во всех случаях проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, в том числе автотехнические и судебно-медицинские. В ходе расследования уголовных дел допрашиваются свидетели, изымаются записи камер видеонаблюдения.

Следователи обращаются к гражданам, которые располагают какими-либо сведениями об этих происшествиях, с просьбой обратиться в УСК по Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7, или по телефонам (8017) 389-55-55 (круглосуточно) и (8033) 333-67-19.

За 2020 год столичное управление возбудило 111 уголовных дел по ч.ч.2-5 ст.317 УК. В результате этих происшествий пострадало 62 пешехода, 17 из них погибли.

УСК по городу Минску напоминает: переходите проезжую часть в установленных местах, если это регулируемый переход - то только на разрешающий сигнал светофора. При любых обстоятельствах, готовясь перейти дорогу, остановитесь и осмотрите проезжую часть со всех сторон. В темное время суток на одежде должен быть фликер. Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.-0-

Фото УСК по городу Минску