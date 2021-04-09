Разыскиваются подозреваемые в злостном хулиганстве во время акций протеста в Минске

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ленинским (Минска) районным отделом Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела о злостном хулиганстве и насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Днем 30 августа прошлого года на проспекте Независимости проходило несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которого его участники оказывали сотрудникам милиции активное сопротивление, причиняли им телесные повреждения, а также наносили многочисленные удары по корпусу служебного автомобиля. Имуществу ГУВД Мингорисполкома причинен ущерб на общую сумму более Br4 тыс.

Трое подозреваемых были установлены и задержаны. По результатам расследования мужчинам было предъявлено обвинение по ч.2 ст.339 (злостное хулиганство) и ст.364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности) Уголовного кодекса и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела правоохранители установили личности еще трех фигурантов. Ими оказались: Климович Артем Игоревич 1993 года рождения; Витковский Петр Анатольевич 1979 года рождения; Лихтарович Андрей Александрович 1979 года рождения. В настоящий момент они скрываются от органа уголовного преследования.

Следователи обращаются к гражданам, располагающим информацией о местонахождении мужчин, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-55-55 и 8 (044) 500-31-11.-0-

Фото УСК по городу Минску