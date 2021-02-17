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17 февраля 2021, 08:36

Разыскивавшийся 11-классник из Городеи найден в Смоленске

Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разыскивавшийся 11-классник из Городеи найден в Смоленске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Павла Щербакова сняли с поезда Калининград - Москва, где он ехал без билета, и передали сотрудникам полиции. Те уже были проинформированы, что подросток разыскивается как без вести пропавший и связались со своими белорусскими коллегами. Молодого человека передали администрации Городейской вспомогательной школы-интерната, где он обучается и проживает. С ним все в порядке", - рассказали в УВД.

По словам самого молодого человека, из учебного заведения он ушел в поисках свободы и потому что не хотел учиться. "Сперва он направился в Минск, где якобы несколько дней провел у своего товарища, с которым познакомился через социальную сеть. Потом тот предложил поехать с ним на дачу в Москву. Себе товарищ билет купил, а Павел поехал на поезде без билета. Сотрудники ИДН Несвижского РОВД разбираются в мотивах ухода подростка и его истории путешествия", - отметили правоохранители.-0-

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