Ребенок на самокате пострадал в ДТП на проспекте Газеты "Звезда"

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Субару" двигался по пр.Газеты "Звезда" со стороны ул.Алибегова в направлении ул.Голубева и совершил наезд на 8-летнего ребëнка. Мальчик на самокате пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП несовершеннолетний получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка.

Уважаемые родители! Прививайте с раннего детства детям осознание недопустимости пересечения проезжей части дороги на запрещающий сигнал светофора! Кроме того, у ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, необходимо осмотреть дорогу в обоих направлениях.

Уважаемые водители! При подъезде к пешеходному переходу нужно двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости пропустить пеших участников дорожного движения!-0-