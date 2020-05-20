Ребенок пострадал при столкновении маршрутки и легковушки в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске столкнулись маршрутка и легковушка, пострадал ребенок 2017 года рождения. Об этом в своем Telegram-канале проинформировало УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Авария произошла сегодня на Партизанском проспекте. "По предварительной информации, водитель маршрутного транспортного средства "Форд" ехал в третьей полосе со стороны пер.Клубный в направлении пер.Рабочий и из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ехавшим впереди "Джили", - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелина Волосарь.

Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате ДТП пострадал пассажир маршрутки - ребенок 2017 года рождения. Малыш был доставлен в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени.

На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.-0-