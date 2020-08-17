Ребенок пострадал в аварии в Россонском районе

17 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Россонском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В ДТП пострадал трехлетний мальчик, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла 16 августа около полудня вблизи деревни Якубово. Водитель легковушки не справился с управлением. В момент аварии на заднем сидении в детском кресле был трехлетний мальчик. Он получил повреждения, его госпитализировали.

ГАИ обращает внимание, что при перевозке детей обязательно должны использоваться детские удерживающие кресла или другие устройства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Они снижают вероятность получения тяжелых травм на 75%.-0-