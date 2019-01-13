Авто в минском дворе сбило ребенка - девочка в больнице

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На дворовой территории одного из домов по ул. Грушевской 12 января около 12.40 21-летний водитель, управляя автомобилем “Дэу Матиз”, совершил наезд на 4-летнего ребенка, сообщает в Telegram-канале ГАИ Мингорисполкома. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает.

Мама пострадавшей шла впереди, чтобы выбросить пакет с мусором в контейнер. Женщина не оборачивалась, а водитель не заметил ребенка, который вышел на проезжую часть из-за припаркованного авто.

В 2018 году было совершено 8 ДТП на дворовых территориях, в которых пострадали дети. Папа отпустил руку ребенка, бабушка отвлеклась, мама была увлечена беседой.

Во дворах, на "своей территории", у горожан создается мнимое ощущение безопасности. Пешеходы не смотрят по сторонам, школьники буквально выпрыгивают из-под колес, а молодые мамы спокойно могут выкатить коляску или санки с ребенком на дорогу.

Все это необходимо учитывать водителям. При езде по двору двигайтесь с минимальной скоростью! Будьте готовы в любой момент затормозить! Совершая маневр или паркуясь, перемещайтесь предельно медленно и внимательно смотрите по сторонам, "сканируя" пространство вокруг себя. У многих пешеходов есть нехорошая привычка обходить маневрирующие машины вплотную.

Уважаемые родители, Госавтоинспекция призывает вас систематически проводить с детьми беседы об осторожности во время игр во дворе дома, ведь дворовая территория несет в себе не меньшую опасность, чем оживленная проезжая часть. Дети очень подвижны и импульсивны, многие из них не умеют правильно оценивать дорожную ситуацию. Правила безопасного поведения лучше усваиваются на практике. Поэтому теоретические знания и беседы взрослым лучше закреплять положительным личным примером.-0-