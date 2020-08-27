Ребенок утонул в декоративном водоеме в Брестском районе

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе ребенок утонул в декоративном водоеме. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сообщение об инциденте поступило 24 августа. На придомовой территории в Брестском районе констатирована смерть 5-летнего мальчика.

Установлено, что с 23 августа ребенок гостил у бабушки, которая поехала 24 августа в Брест, оставив внука со своей 16-летней дочерью. Когда мальчик играл во дворе, его тетя находилась в доме. Выйдя во двор, девушка обнаружила малолетнего в водоеме без признаков жизни и вызвала бригаду скорой помощи. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка.

Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.-0-