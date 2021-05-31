Ребенок выбежал из-за припаркованного авто и попал под машину в Могилевском районе

31 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе 5-летний ребенок попал под колеса машины, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 28 мая в деревне Половинный Лог. "28-летний житель областного центра, управляя автомобилем Renault Logan по улице Центральной, совершил наезд на 5-летнюю девочку. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля", - рассказали в ГАИ.

Ребенок с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям не оставлять малышей без присмотра: всегда держите ребенка в поле зрения и не позволяйте ему приближаться к дороге. Водителям следует повысить свое внимание за рулем. Дети сейчас много времени проводят на улице. Играя, они часто забывают об опасностях.-0-