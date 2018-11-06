Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калинковичах

6 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Полуторагодовалый малыш выпал из окна на четвертом этаже в Калинковичах, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК Беларуси по Гомельской области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел днем 2 ноября. Мальчик упал с подоконника квартиры, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного дома.

По предварительной информации, в это время его мама была на кухне. "Женщина оставила ребенка в кроватке, которая стояла около окна. Малыш перебрался на подоконник, открыл окно, на котором была установлена москитная сетка, выпал из него на улицу", - рассказала официальный представитель. В другой комнате находилась старшая сестра.

С полученными при падении травмами мальчик госпитализирован в райбольницу.

Следователи Калинковичского РОСК устанавливают обстоятельства происшествия.-0-