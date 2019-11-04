Ребенок выпал с балкона в Микашевичах

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Микашевичах следователи выясняют обстоятельства падения с высоты малолетнего ребенка, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел 2 ноября около 15.20 в одной из новостроек города. Двое детей пяти и трех лет играли дома одни. Отец в это время был на работе, мать отлучилась в магазин. По предварительной версии, старший из братьев увидел через окно на улице детей. Он обулся, надел верхнюю одежду и вышел на балкон. Там стоял стульчик, став на который, ребенок вывалился с балкона. По словам матери, балконная дверь была заперта, но сын умел ее открывать.

Упавшего с 8-го этажа мальчика обнаружила соседка, она же и вызвала скорую. Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении Пинской городской больницы.

В семье воспитываются еще двое детей 18 и 16 лет.-0-