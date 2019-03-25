Речицкий Робин Гуд раздал детям жвачки из украденного в магазине аппарата

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники уголовного розыска нашли речичанина, похитившего аппарат с жевательными резинками из тамбура магазина, сообщил БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

О пропаже торгового аппарата в оперативно-дежурную службу Речицкого РОВД сообщил индивидуальный предприниматель. "Оперативники уголовного розыска Речицкого РОВД проверили записи камер видеонаблюдения и установили, что кражу совершил неработающий ранее судимый за хранение наркотиков 32-летний местный житель", - рассказали в УВД.

По предварительной информации, мужчина разбил аппарат, вытащил деньги и жевательные резинки, а затем утопил его в реке. Жвачки раздал детям на улице, а наличность пропил.

Материалы проверки переданы в Речицкий РОСК для дачи правовой оценки.-0-