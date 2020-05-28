Редкую фальшивку выявили в Гродно: 1 тыс. долларов Зимбабве превратились в 1 тыс. евро

28 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/ 1 тыс. долларов Зимбабве попытались превратить в купюру евро аналогичного номинала: редкую фальшивку исследовали гродненские эксперты. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области.

В одном из банков в Гродно 65-летний местный житель попытался обменять купюру номиналом в 1 тыс. евро. Банкнота вызвала сомнения в подлинности у сотрудницы банка, она сообщила об этом в милицию. Купюру изъяли в Гродненский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной технической экспертизы документов.

После детального исследования с использование специальных технических средств эксперты установили, что представленная купюра является денежный билетом Резервного банка Зимбабве номиналом 1000 долларов образца 2007 года. Также экспертам удалось установить, каким образом оригинальные зимбабвийские доллары превратились в евро.

"Умельцы" изменили наименование банка эмитента и название валюты, удалив часть первоначальных реквизитов, а затем выполнили на их местах ныне читаемые тексты и некоторые изображения с помощью компьютерной техники", - рассказали в областном управлении ГКСЭ.

Владелец изъятой банкноты пояснил правоохранителям, что она досталась ему несколько лет назад в наследство от отца. О том, что купюра может быть поддельной, мужчина не догадывался.

По данному факту милиция проводит проверку. Эксперты отмечают, что денежные билеты Резервного банка Зимбабве очень редко поступают на исследование в экспертные подразделения Гродненской области. Так, за последние три года проводилась лишь одна экспертиза подобной купюры.-0-