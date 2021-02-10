10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсовый автобус в Минске сбил женщину, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло сегодня около 13.00. "Водитель рейсового автобуса МАЗ ехал по ул.Колесникова со стороны ул.Голубка в направлении ул.Люцинской. Перед началом движения от остановки общественного транспорта он не убедился в безопасности выполняемого маневра и наехал задним колесом транспортного средства на пешехода", - рассказали в ГАИ.

Женщина-пешеход 1957 года рождения в результате ДТП получила телесные повреждения. Ее доставили в учреждение здравоохранения.-0-