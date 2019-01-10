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Решается вопрос об экстрадиции из Румынии обвиняемой в хищении денег из банкоматов

Происшествия 10.01.2019 | 14:01
Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители решают вопрос об экстрадиции из Румынии обвиняемой в хищении с использованием компьютерной техники, совершенном в 2013 году. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В производстве следственного управления УСК по Витебской области находится уголовное дело, возбужденное в 2013 году по ч.4 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, совершенное в особо крупном размере). Во время расследования были установлены 8 подозреваемых, в отношении двух дело рассмотрено в суде, остальные были объявлены в розыск. Уголовное дело в их отношении было выделено в отдельное производство. "Недавно поступила информация о задержании одной из обвиняемых в Румынии - гражданки Молдовы. В связи с этим следствие решает вопрос о ее экстрадиции", - сказала Оксана Лазько.

Как рассказали в МВД, гражданку Молдовы 1989 года рождения Национальное центральное бюро Интерпола МВД Беларуси разыскивало с 2015 года. Женщину задержали румынские правоохранители при попытке пересечения границы с Молдовой. Суд румынского города Яссы принял решение об аресте задержанной.

Как сообщалось, правоохранители в конце июня 2013 года возбудили уголовное дело по ч.4 ст.212 УК в отношении нескольких граждан Молдовы. Следствие выяснило, что с 27 мая по 3 июня злоумышленники установили считывающие устройства (скиммеры) на банкоматы БПС-Сбербанка по улицам Свердлова и Кальварийской. Таким образом они завладели реквизитами банковских карточек и с 14 по 15 июня сняли с банкоматов в Минске и Гомеле более Br475 млн (неденоминированных). Пострадали держатели карт Беларусбанка, БПС-Сбербанка и Белагропромбанка. Потерпевшими были признаны более 2,5 тыс. граждан. По мнению правоохранителей, все злоумышленники - родственники.-0-

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Теги
Беларусь, Витебская область, Молдова, Румыния, Следственный комитет, хищение
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