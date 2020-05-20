Рецидивист из Новолукомля за угон автомобиля в Бресте осужден на 5 лет колонии

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Бреста поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Новолукомля, которому инкриминировали кражу микроавтобуса, совершенную повторно и в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Преступление было совершено 17 марта этого года на одной из неохраняемых стоянок по Партизанскому проспекту. Неоднократно судимый за хищения автомобилей 50-летний мужчина подобрал ключ и открыл Volkswagen Transporter. В салоне автомобиля угонщик обнаружил ключ от замка зажигания, запустил двигатель машины и направился в Новолукомль. Предварительно он заменил регистрационные знаки микроавтобуса на снятые со стоявшего неподалеку легкового Mercedes.

На утро потерпевший владелец микроавтобуса обратился в милицию. Благодаря установленному в Volkswagen GPS-датчику местонахождение похищенного транспортного средства было оперативно установлено - оно уже находилось в Логойском районе Минской области. На 41-м км трассы Минск - Витебск - граница России сотрудники милиции начали его преследование. На требования правоохранителей остановить машину угонщик не отреагировал, а лишь увеличил скорость, грубо нарушая ПДД. После неоднократных предупреждений о применении оружия последовало несколько предупредительных выстрелов в воздух, затем - по автомобилю. В итоге обвиняемого задержали на 91-м км трассы после попытки скрыться в лесу.

В судебном заседании мужчина не признал свою вину в хищении автомобиля, пояснив, что микроавтобус ему был нужен лишь для того, чтобы добраться домой. Как установлено, в ночь с 13 на 14 марта он также пытался похитить несколько автомобилей с дворовых территорий микрорайона Восток в Бресте, припаркованных на неохраняемых автомобильных стоянках. Однако тогда это ему не удалось.

Суд Московского района Бреста признал жителя Новолукомля виновным по ч.3 ст.205 (кража, совершенная в крупном размере) Уголовного кодекса. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также он обязан выплатить штраф в размере 100 базовых величин (Br2,7 тыс.).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-