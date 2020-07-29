29 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Рецидивист из Оршанского района приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство из мести, совершенное с особой жестокостью, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Оксана Балеева.

Преступление было совершено в августе 2019 года. Неработающий мужчина 1983 года рождения отдыхал в доме у знакомых. Во время длительного застолья, затянувшегося до глубокой ночи, он поссорился с находившейся в компании женщиной. Та вызвала милицию. Чтобы избежать внимания блюстителей правопорядка, злоумышленник на момент их визита притворился спящим. А после из мести нанес обидчице 78 ударов ногами, руками, предметами, попавшими под руку, и утопил в Днепре.

Ранее фигурант дела неоднократно привлекался за разбой, кражи и другие преступления. С учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива Витебский областной суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии с особым режимом. Верховный суд после рассмотрения дела в апелляционном порядке оставил приговор без изменений.-0-