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29 июля 2020, 17:00

Рецидивист из Оршанского района приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство из мести

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Рецидивист из Оршанского района приговорен к 22 годам лишения свободы за убийство из мести, совершенное с особой жестокостью, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Оксана Балеева.

Преступление было совершено в августе 2019 года. Неработающий мужчина 1983 года рождения отдыхал в доме у знакомых. Во время длительного застолья, затянувшегося до глубокой ночи, он поссорился с находившейся в компании женщиной. Та вызвала милицию. Чтобы избежать внимания блюстителей правопорядка, злоумышленник на момент их визита притворился спящим. А после из мести нанес обидчице 78 ударов ногами, руками, предметами, попавшими под руку, и утопил в Днепре.

Ранее фигурант дела неоднократно привлекался за разбой, кражи и другие преступления. С учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива Витебский областной суд приговорил виновного к 22 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет наказания в тюрьме, а оставшегося срока - в исправительной колонии с особым режимом. Верховный суд после рассмотрения дела в апелляционном порядке оставил приговор без изменений.-0-

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