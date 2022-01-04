Револьвер образца 1895 года нашли в Чашниках

4 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Чашниках местный житель обнаружил револьвер образца 1895 года, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Госкомитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Во дворе одного из домов райцентра на месте снесенной хозпостройки пенсионер увидел предмет, похожий на оружие. О своей находке он сообщил в милицию.

Эксперты установили, что это огнестрельное оружие - револьвер системы Нагана образца 1895 года. Но сейчас он уже непригоден для стрельбы. По данному факту Чашникским РОВД проводится проверка.

Судебные эксперты напоминают, что при обнаружении предметов, похожих на оружие или боеприпасы, необходимо сразу сообщить о находке в милицию. Запрещено брать найденные предметы в руки, перемещать с места, разбирать и проверять на пригодность к стрельбе.-0-