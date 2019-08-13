13 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Револьвер с патронами нашли под старым строительным вагончиком в Гродно. Об опасной находке в дежурную службу Октябрьского РОВД города заявили работники одного из шиномонтажей. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

На территории шиномонтажа долгое время стоял старый строительный вагончик. Работники решили убрать ненужное строение. "Уже после сноса на совсем небольшой глубине был обнаружен старый револьвер и патроны к нему. Для выяснения всех обстоятельств на место выбыла следственно-оперативная группа. Револьвер и патроны были изъяты экспертом Гродненского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз", - рассказали в милиции. Назначен ряд экспертиз. Предстоит установить, пригодно ли данное оружие для стрельбы, каким способом изготовлено оно и его компоненты, а также относятся ли патроны к боеприпасам.

Сейчас по факту обнаружения оружия проводится проверка. Вероятнее всего, револьвер в земле пролежал со времен Великой Отечественной войны.-0-