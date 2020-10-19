Резервуар горит на Светлогорском ЦКК - есть погибший

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19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате горит резервуар, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
По предварительной информации, погиб один человек.
На месте происшествия работают подразделения МЧС. Подробности ЧС уточняются.-0-
В "Беллесбумпроме" рассказали подробности пожара на Светлогорском ЦКК
Все обстоятельства случившегося будет расследовать соответствующая комиссия из представителей уполномоченных органов.-