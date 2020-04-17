Режим самоизоляции нарушили в Витебской области более 20 человек

17 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 20 человек нарушили режим самоизоляции в Витебской области. В отношении большинства из них уже начат административный процесс, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

В основном нарушителями являются молодые люди, грубо пренебрегающие мерами социальной безопасности. В настоящее время административный процесс по ст.23.4 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) начат в отношении 17 человек. За нарушение правил поведения в самоизоляции им грозит штраф от 2 до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) или административный арест. В отношении остальных проводится разбирательство.

"Самоизоляция - ответственность каждого, кто в группе риска и может быть распространителем COVID-19. Соблюдение домашнего режима ежедневно контролируется медиками и правоохранителями. Во время неожиданных визитов они оценивают, как соблюдается режим самоизоляции, проверяют самочувствие людей, интересуются наличием необходимых продуктов и медикаментов. Отрадно, что большинство людей следует установленным правилам", - подчеркнули в УВД.-0-