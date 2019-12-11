Резко выбежал из-за машин: в Гродно пострадал 9-летний пешеход

11 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Юный пешеход пострадал в ДТП в Гродно, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел около восьми часов утра 10 декабря. Автомобиль "Рено" двигался от проспекта Янки Купалы в сторону улицы Пестрака. На встречной полосе стояла вереница машин. Неожиданно из-за одной из них выбежал 9-летний мальчик. Ребенок врезался в левое переднее крыло ехавшего авто. Мальчика доставили в больницу. Серьезных повреждений он не получил: диагностировали ушибы и ссадины.

"Напоминайте своим детям о правилах поведения на дороге. Не только в теории, но и на практике демонстрируйте им, где и как правильно переходить дорогу", - обратились к родителям в ГАИ Гродненской области.-0-