Риелтор-мошенник фиктивно женился на минчанке ради квартиры

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Риелтор-мошенник заключил с 52-летней минчанкой фиктивный брак ради трехкомнатной квартиры. Всего же он обманул трех человек, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Фрунзенский (г. Минска) районный отдел СК расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, 62-летний мужчина с февраля 2012-го по июль 2017 года обманул трех человек: под предлогом сделок с недвижимостью в Минске он завладел деньгами граждан в размере более Br150 тыс.

Мужчина убеждал знакомых продать свое жилье в столице взамен на меньшее по площади в Минской области, но с доплатой. При этом он выбирал собственников квартир с задолженностью по оплате коммунальных услуг или не приватизировавших свою недвижимость, а также злоупотребляющих спиртным и ведущих асоциальный образ жизни.

"После соблюдения всех юридических формальностей люди оставались без вырученных за продажу денег и без обещанного взамен хорошего жилья. Одному из потерпевших мужчина предоставил квартиру, а остальным - малопригодные для проживания строения без удобств и доплаты в сельских населенных пунктах", - отметила Екатерина Гарлинская.

В феврале 2012 года мужчина убедил 54-летнего знакомого продать находившуюся в его собственности половину квартиры за $19 тыс. После он купил ему дом в Столбцовском районе, а затем оформил фиктивную сделку покупки этого же дома. "В 2016 году он нашел 52-летнюю женщину, имевшую в собственности трехкомнатную неприватизированную квартиру в столице. Заключив с ней фиктивный брак и подписав брачный договор, мужчина приватизировал квартиру на свое имя, продал ее и распорядился вырученными деньгами по своему усмотрению. Потерпевшую переселил в квартиру в Слуцком районе", - рассказала Екатерина Гарлинская.

Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за грабеж и особо злостное хулиганство. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК (мошенничество). Применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи вместе с сотрудниками милиции устанавливают иные эпизоды противоправной деятельности мужчины. Пострадавшие могут сообщить об этом по телефонам 8 (044) 500-31-11 и 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно).-0-