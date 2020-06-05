Риелтора из Бреста наказали крупным штрафом за подстрекательство к даче взятки

5 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жителя Бреста осудили за подстрекательство к даче взятки и приготовление к мошенничеству, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

В ноябре прошлого года 57-летний риелтор сообщил двум своим коллегам из другой организации о том, что в отношении них Следственный комитет якобы проводит проверку, касающуюся их профессиональной деятельности. Решить вопрос он предложил с помощью знакомых в правоохранительных органах, но для этого нужно передать в качестве взятки $1 тыс. и бутылку дорогостоящего алкоголя.

Мужчины засомневались в истинности сказанного, поскольку никаких противоправных действий не совершали. Они обратились с заявлениями в милицию. При передаче денег и бутылки коньяка фигурант был задержан. Он признался, что историю с проверкой выдумал. Таким образом он хотел вернуть деньги своей знакомой, которую ровно на такую сумму, по его мнению, обманули двое коллег при оформлении сделки по продаже недвижимости. При расследовании уголовного дела эта версия не подтвердилась. Не оказалось у мужчины и знакомых в правоохранительных органах.

Приговором суда Московского района брестчанин признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и приготовлении к мошенничеству. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 базовых величин (1 БВ - Br27). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-