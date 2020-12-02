Россия выдала Беларуси участника банды Морозова

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура России удовлетворила ходатайство Генеральной прокуратуры Беларуси о заключении под стражу и выдаче Дербенева Сергея Васильевича 1967 года рождения для привлечения к уголовной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе информации Генеральной прокуратуры

"Просьба о выдаче подготовлена в июле 2019 года на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года - после установления и задержания Дербенева во Владивостоке Приморского края России. Уголовное дело находится в производстве главного следственного управления Следственного комитета", - рассказали в Генпрокуратуре.

Его выдача удовлетворена в части привлечения к ответственности по ст.286, ч.2 ст.285, ч.4 ст.295, ч.3 ст.208, ч.4 ст.209 УК в редакции 1999 года, а также по ч.3 ст.93, п."е" ст.100, пп."г", "е", "ж", "з" ст.100, пп."г", "е", "з" ст.100 УК в редакции 1960 года - бандитизм, участие в преступной организации, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, вымогательство, мошенничество, умышленные убийства 8 лиц при отягчающих обстоятельствах.

Период совершения инкриминированных преступлений - конец 1980-х по август 2004 года в составе банды под руководством Сергея Морозова, созданной для нападения на предприятия, предпринимателей, граждан, а также других противоправных действий.

Сегодня Дербенев в сопровождении спецконвоя доставлен в Беларусь и водворен в следственный изолятор.-0-