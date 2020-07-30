30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиян под Минском задержали по подозрению в подготовке массовых беспорядков, они могут быть связаны с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете Беларуси.

В СК отметили, что главным следственным управлением центрального аппарата Следственного комитета в отношении Сергея Тихановского возбужден ряд уголовных дел. "Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 УК по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, в отношении Статкевича, Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 ч.2 ст 293 УК", - проинформировали в СК.

"Также вчера по результатам проверки оперативной информации, поступившей от спецслужб, по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны 33 гражданина Российской Федерации, сотрудники ЧВК Вагнера, проживавшие на территории санатория "Белорусочка" в Минском районе", - проинформировали в СК.

Сейчас решается вопрос о применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к приготовлению и организации массовых беспорядков на территории страны. Проводится расследование.-0-