Россияне пытались провезти через "Брузги" более 10 кг наркотиков

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза крупной партии гашиша, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

По информации ГТК, граждане России пытались провезти наркотики в топливном баке авто. Volkswagen Passat ехал через пункт пропуска "Брузги", в автомобиле находились водитель и пассажирка. Машина следовала по зеленому коридору.

При таможенном контроле гродненские таможенники решили направить автомобиль на сканирование с применением инспекционно-досмотрового комплекса, после привлекли кинологическую службу. "В результате из тайника, оборудованного в топливном баке автомобиля, извлечено 32 свертка, упакованных в полимерные пакеты, общим весом 10,5 кг, - отметили в ГТК. - В одном из свертков, вскрытом непосредственно в месте обнаружения, находилось четыре брикета со спрессованным смолистым веществом темно-коричневого цвета. По заключению эксперта управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области, данное вещество оказалось опасным наркотическим средством - гашишем. Остальные свертки с веществом в настоящее время находятся на экспертизе".

За незаконное перемещение наркотиков через госграницу Беларуси Гродненская региональная таможня возбудила в отношении группы лиц уголовное дело по ч.2 ст.328-1 Уголовного кодекса Беларуси.-0-

Фото Гродненской региональной таможни