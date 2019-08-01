Россиянин хотел на грузовом поезде пересечь белорусско-польскую границу

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники задержали россиянина, который пытался попасть в Польшу на грузовом поезде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Инцидент произошел 30 июля в пункте пропуска "Буг". Пограничный наряд, осматривая грузовой состав сообщением Брест - Малашевичи, обнаружил неизвестного. Мужчина спрятался под вагоном и выжидал, пока поезд начнет движение, чтобы незаметно на него забраться. С собой у задержанного были только паспорт и сменные вещи. Житель Тюмени не стал отрицать незаконность своих намерений. Россиянин пояснил, что спланировал нарушение границы с целью поиска лучших условий жизни в странах Евросоюза.

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по ст.23.29 и ст.23.32 (незаконное пересечение границы и нарушение режима в пункте пропуска) КоАП. Ему грозят штраф и депортация с запретом въезда в Беларусь сроком на 5 лет.-0-