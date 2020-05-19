Россиянин хотел приобрести недорогое авто, но лишился Br2,7 тыс.

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержана 67-летняя жительница Минского района, которая мошенническим путем завладела денежными средствами россиянина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

В апреле к правоохранителям Минского ОВД на транспорте обратился гражданин России. В августе прошлого года на железнодорожном вокзале в Минске он познакомился с женщиной, которая пообещала подобрать ему автомобиль для покупки, однако после передачи денег перестала выходить на связь.

Женщина рассказала россиянину, что имеет знакомства в воинской части и может договориться с продажей транспортного средства по недорогой цене. Для убедительности она даже свозила мужчину к части, расположенной в 100 км от Минска. Затем россиянин еще несколько раз приезжал в столицу, чтобы передать деньги на автомобиль. Женщина обещала решить вопрос в кратчайшие сроки. Но спустя несколько месяцев покупатель так и не дождался своего транспортного средства.

Причастной к присвоению денег оказалась 67-летняя жительница Минского района. Денежные средства она потратила на погашение кредита. Общая сумма ущерба составила Br2,7 тыс.

Октябрьским РОВД Минска действиям женщины дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело.-0-