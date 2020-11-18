Россиянин обворовал магазин электронной техники в Минске

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин похитил электронную технику в Минске на более чем Br26 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 14 ноября в дежурную часть Московского РУВД Минска поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что в магазине электронной техники разбито стекло. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий в одном из хостелов столицы оперативники задержали 31-летнего гражданина России.

"Было установлено, что 14 ноября в ночное время мужчина камнем разбил стекло складского помещения магазина и проник в него. Россиянину удалось украсть 20 мобильных телефонов, 2 пары наушников, а также различные аксессуары для телефонов. Как пояснил задержанный, электронную технику он хотел перепродать. Известно, что задержанный привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж на территории Российской Федерации", - рассказали в ГУВД.

Материалы проверки переданы в Московский (Минска) РОСК, где действиям мужчины дана правовая оценка.-0-