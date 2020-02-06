Россиянин организовал нелегальный канал поставки табака в Беларусь

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6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Центрального РУВД Минска выявили нелегальный канал поставки курительной смеси для кальяна. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"На днях сотрудники ОБЭП Центрального РУВД Минска пресекли нелегальный канал поставки на территорию страны табачной продукции. Установлен и организатор - гражданин России, проживающий в Гомеле", - проинформировала Ольга Чемоданова.
Оперативники на одном из минских складов обнаружили и изъяли более 330 кг табачной продукции. Ее общая стоимость около Br33 тыс.
В отношении мужчины начат административный процесс. Устанавливается круг лиц, причастных к его незаконному бизнесу.-0-