Россиянин похищал деньги и данные с карт белорусских граждан

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фрунзенским (Минска) районным отделом Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело по факту изготовления и сбыта поддельных платежных средств 36-летним гражданином Российской Федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в УСК по городу Минску.

Так, 26 августа 2021 года с помощью оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции установлен и задержан россиянин, который посредством фишинговой ссылки незаконно завладевал и распространял реквизиты банковских платежных карт граждан, а также их данные.

"Мужчина около трех лет назад создал веб-сайт, на котором посетителям предлагалось приобрести материалы порнографического характера. Ресурс содержал в себе ссылку для перехода на файлообменник, на котором был размещен файл с вредоносным программным обеспечением. Пользователь, который переходил и скачивал данный файл, автоматически получал сообщение на рабочий экран: "Если вы не осуществите покупку подарочной карты стоимостью $500, вся информация, хранящаяся на компьютере, предастся огласке среди знакомых и друзей, а также правоохранительным органам". После чего фигурант получал денежные средства", - рассказали в УСК.

Через год сайт заблокировали, но легкий способ заработка денег настолько привлек мужчину, что тот создал новый. С января 2021 года россиянин придумал схему незаконного получения прибыли: он создал форум, на котором после регистрации пользователям предлагалось получить доступ к большой коллекции порнографического материала. Гражданам требовалось вводить реквизиты банковских карт, а когда посетитель сайта перенаправлялся на страницу с бесконечной загрузкой, деньги с карты исчезали бесследно.

Похищались не только деньги, но и сами реквизиты платежных карт, и все по той же схеме: после того как пользователь совершал покупку и указывал данные своей карты, осуществлялся сбор реквизитов с целью дальнейшей продажи. От действий хакера пострадали не только граждане Беларуси, но и иностранных государств.

Следователи изучили личность обвиняемого - он уже ранее был судим за аналогичное преступление на территории Российской Федерации, кроме этого, фигурант не имел вида на жительство в Беларуси. В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к данному преступлению.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.1 ст.222 (незаконный оборот средств платежа) УК. К обвиняемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители напоминают, что нельзя переходить по ссылкам на сайтах с сомнительным контентом либо полученным в сообщениях от неизвестных абонентов, а также заполнять неизвестные формы с данными. Не сообщайте незнакомцам данные своих банковских карт и не вводите эти данные в качестве подтверждения при прохождении опросов или в иных сомнительных ситуациях. "В случае если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо заблокировать операции по счету карты и сообщить о произошедшем в милицию", - добавили в УСК.-0-