Россиянин получил пять лет колонии за кражу в брестском хостеле

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о краже в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

На скамье подсудимых оказался гражданин России. Он проник в комнату одного из хостелов Бреста и похитил из сумки постоялицы $21 тыс. и 5 тыс. евро. Позже выяснилось, что в Беларуси мужчина находился без регистрации. Ранее он был судим.

Суд признал фигуранта виновным по ч.4 ст.205 (кража в особо крупном размере) УК. Он приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мужчине придется выплатить 300 базовых величин штрафа (1 БВ составляет Br27).

Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей более Br20,9 тыс. имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-