Россиянин предстанет перед судом за ранение двух милиционеров в Брестской области

11 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области завершило расследование уголовного дела о нападении с ножом на двух милиционеров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка.

Задержали 54-летнего гражданина России в прошлом сентябре в Иваново за незаконное пребывание в Беларуси. Когда его доставляли в РОВД, мужчина ранил сотрудников милиции. Они смогли выбить нож из рук нападавшего, что спасло их жизни. Милиционеры получили травмы различной степени тяжести.

"Обвиняемый в июле прошлого года был принудительно выслан из Беларуси на пять лет. Его предупредили об уголовной ответственности за нарушение срока запрета въезда в страну. Несмотря на это мужчина прибыл в страну и незаконно находился на ее территории", - пояснил Дмитрий Иванюк.

Действия фигуранта квалифицированы по ст.371-2 (пребывание в Беларуси иностранца, высланного из страны до окончания срока запрета въезда), а также ч.1 ст.14 и п.п.1, 10 ч.2 ст.139 (покушение на убийство двух человек, которые выполняли служебные обязанности) УК. Мужчина заключен под стражу. К слову, ранее его привлекали к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-