Россиянин признал вину в ДТП с четырехлетним мальчиком в Минске

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ДТП в Минске, в результате которого пострадал четырехлетний мальчик, водитель признал вину. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии на улице Якуба Коласа. Авария произошла днем 11 августа. Водитель "Шевроле", 22-летний гражданин России, в нарушение правил дорожного движения проявил невнимательность и сбил ребенка, который перебегал дорогу у регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Он уже выписан из больницы и находится дома под наблюдением родителей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Водителю было предъявлено обвинения по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого телесного повреждения). "Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также возместил моральный и материальный вред родителям, компенсировал траты на лечение ребенка. В связи с тем, что обвиняемый является гражданином России и не имеет постоянного места жительства в Беларуси, к нему применялась мера пресечения в виде заключения под стражу, которая в ходе следствия была изменена на залог", - рассказали в СК.

К материалам уголовного дела были приобщены результаты судебно-медицинских и автотехнической экспертиз. Проводился и следственный эксперимент в условиях места дорожно-транспортного происшествия. Он подтвердил, что водитель мог и должен был своевременно обнаружить ребенка и принять меры к снижению скорости движения вплоть до полной остановки транспортного средства.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-