Россиянин провозил через границу без декларации почти $20 тыс.

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские таможенники пресекли очередной факт незаконного перемещения через границу крупной суммы валюты, сообщили БЕЛТА в таможне.

Случай произошел в пункте пропуска "Песчатка". Для прохождения границы 58-летний водитель автомобиля Lexus выбрал зеленый коридор. Во время таможенного контроля выяснилось, что россиянин не задекларировал принадлежащую ему иностранную валюту, эквивалентную $19 511.

Денежные средства, превышающие сумму в $10 тыс., изъяты до решения суда. В отношении гражданина начат административный процесс по ч.2 ст.14.5 КоАП.

С начала 2019 года брестские таможенники выявили 63 факта незаконного перемещения валюты через границу. Брестская таможня напоминает гражданам, что в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза обязательному письменному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если их общая сумма в эквиваленте превышает $10 тыс.-0-

Фото Брестской таможни