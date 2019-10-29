Россиянин пытался нелегально провезти через Беларусь партию груш

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался провезти с поддельными документами через Беларусь партию груш, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Оперативная таможня остановила грузовик Volvo на российских номерах на трассе М1 Брест - Москва. В товаросопроводительных документах было указано, что в грузовом отсеке автомобиля перемещаются теплоизоляционные плиты из минеральной ваты. При осмотре полуприцепа подтвердилось, что теплоизоляционные плиты там есть, но они скрывают более 21 т свежих груш (страна происхождения - Сербия).

Имеющиеся у водителя документы оказались поддельными: белорусское предприятие, которое значилось грузоотправителем, никакого отношения ни к плитам, ни к фруктам не имело.

Партия груш задержана, их стоимость, по предварительной оценке, составила порядка Br33 тыс.

Оперативной таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси. Санкцией данной статьи предусмотрен штраф в размере 50% стоимости товаров.-0-