Россиянин пытался незаконно перейти белорусско-литовскую границу

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничники задержали россиянина, пытавшегося незаконно перейти белорусско-литовскую границу в Гродненском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"После информации местного жителя 24 июля вблизи деревни Гожа сотрудники Гродненской погрангруппы обнаружили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от пограничников, - рассказали в Госпогранкомитете. - Им оказался 30-летний гражданин России, который собирался незаконно пересечь белорусско-литовскую границу, что подтвердил и его рюкзак с теплой одеждой, продуктами питания и деньгами в иностранной валюте".

Начат административный процесс. Гражданина ожидают штраф в размере до 50 БВ (одна БВ - Br25,5) и депортация сроком до 5 лет.-0-