Россиянин пытался незаконно перейти границу ради экстрима в зоне отчуждения ЧАЭС

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Наровлянском районе на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника белорусские пограничники задержали россиянина, который следовал к украинской границе, чтобы попасть в зону отчуждения ЧАЭС. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.
Задержанный 25-летний житель Хабаровского края пояснил, что направлялся за острыми ощущениями в украинский город Припять. "С собой любитель экстремального туризма взял компас, два телефона, палатку, спальный коврик, теплые вещи, пилу, веревку, котелок и продукты", - отметили в ГПК.
За попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима гражданин России будет депортирован из страны с запретом въезда в Беларусь на два года.-0-
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