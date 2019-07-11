Россиянин пытался перевезти через границу таблетки с психотропом

11 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестские пограничники обнаружили у гражданина России запрещенные к перемещению через границу лекарства, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Госпогранкомитета.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Брест", через который 42-летний мужчина следовал из Польши на автомобиле Land Rover. При осмотре у россиянина было обнаружено 56 таблеток, содержащих в своем составе психотропное вещество.
По факту начата проверка. В действиях россиянина усматриваются признаки состава преступления по ч.1 ст.328-1 (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов) Уголовного кодекса. Таблетки изъяты для экспертизы.-0-
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