Фото Госпогранкомитета
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россиянин пытался провезти аэрозольный пистолет через белорусско-польскую границу, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"20 сентября в пункте пропуска "Брузги" гродненские пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который пытался незаконно ввезти в Беларусь аэрозольный пистолет и восемь патронов к нему. Пограничный наряд при осмотре обнаружил в салоне автомобиля аэрозольный пистолет марки "Премьер-4" и патроны. Мужчина пояснил, что не знал о необходимости их декларирования", - рассказали в ведомстве.
Пистолет с патронами передан сотрудникам таможни для экспертизы.-0-